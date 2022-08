Homem joga gasolina e ateia fogo na esposa em Apucarana

Da Redação

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para socorrer a vítima

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado neste sábado (20) para atender uma mulher que estava com queimaduras provocadas pelo próprio marido, dentro da residência do casal, na Rua Gustavo Henrique Bueno Rezende, no Loteamento Residencial Jaçanã, em Apucarana.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 13 horas. Quem solicitou a ocorrência foi o Samu, que informou à polícia que estava se deslocando ao Hospital da Providência com a vítima e que, segundo a filha do casal, o marido seria o causador das queimaduras. A lesão teria sido provocada na noite do dia anterior, mas o socorro só foi acionado no começo da tarde de sábado.

A equipe policial foi então à residência do casal, onde a filha contou que seu pai havia ingerido bebida alcóolica e teria iniciado uma discussão com a mãe. Durante a confusão, ele saiu para a parte externa da casa e voltou com uma garrafa pet com um pouco de gasolina. O suspeito, segundo a filha, jogou o líquido no rosto e peito da vítima e ateou fogo, acendendo com um isqueiro.

Ainda de acordo com a filha, o pai dela segurou a maçaneta da porta do banheiro, onde a mulher estava, para impedir que ela fugisse. Contudo, a vítima conseguiu apagar o fogo utilizando uma toalha. A filha ainda foi ameaçada pelo autor caso ela não ficasse quieta.

Na residência, a PM apreendeu as roupas queimadas, o isqueiro e a garrafa utilizada. O autor recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia de Apucarana.

