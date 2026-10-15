Homem investigado por série de furtos a veículos e residências é preso pela Polícia Civil

Mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (15) pelo Setor de Furtos e Roubos

A Polícia Civil do Paraná cumpriu, nesta manhã de quinta-feira (15), mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um homem suspeito de cometer ao menos cinco furtos em Apucarana. A ação, coordenada pelo Setor de Furtos e Roubos da 17ª Subdivisão Policial (SDP), visa interromper uma sequência de crimes registrados no município entre junho e outubro deste ano.

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As investigações apontam que o homem agia de forma recorrente, tendo como alvos principais veículos e residências. Nos ataques aos automóveis, o suspeito quebrava os vidros ou acessava as carrocerias de caminhonetes para furtar ferramentas e objetos de valor deixados no interior.

Para não despertar suspeitas e facilitar a aproximação dos locais, ele utilizava uma estratégia inusitada: vestia uniformes semelhantes aos de trabalhadores dos serviços de limpeza e manutenção da Prefeitura. Disfarçado, ele também conseguia acessar os imóveis visados.

O pedido de prisão preventiva foi motivado não apenas pelas evidências reunidas nos diferentes inquéritos que apuram o caso, mas também pela reincidência do suspeito. De acordo com a Polícia Civil, o homem possui um extenso histórico criminal relacionado a outras práticas delitivas.

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Com o deferimento das medidas cautelares pelo Poder Judiciário e o cumprimento dos mandados, as autoridades buscam agora concluir as investigações, esclarecer todos os episódios de furto e responsabilizar criminalmente o envolvido.