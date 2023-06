Homem invade UBS em Apucarana e promove confusão; entenda

O homem ainda chutou parte das instalações e acabou expulso do local

Uma enfermeira que trabalha na Unidade Básica de Saúde do Jardim Milani, em Apucarana, acionou a Polícia Militar (PM) nesta quarta-feira, 21, depois que um homem invadiu o local duas vezes e passou a ameaça-la.

Segundo o boletim da PM, a primeira invasão ocorreu às 12h40. Em seguida, às 14h49, os policiais foram acionados novamente. A enfermeira da UBS relatou que um morador das proximidades, que estava aparentemente embriagado, transtornado, foi até o local pelo menos duas vezes, e passou a ofender os presentes, inclusive desacatando a profissional com xingamentos. Ele também ameaçou danificar o veículo dela que estaria estacionado em via pública. O homem ainda chutou parte das instalações e acabou expulso do local.

Foram realizadas buscas e diligências nas proximidades pela equipe policial, mas o ele não foi localizado.

