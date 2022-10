Homem invade UBS do Adriano Correa para escapar de agressores

Da Redação

Imagem Ilustrativa - A Polícia Militar foi chamada depois que homem invadiu a UBS para se esconder dos perseguidores

A rotina do posto de saúde do Núcleo Habitacional Adriano Correa, em Apucarana, foi quebrada na tarde desta quarta-feira quando a UBS foi invadida por um homem, que corria de um trio armado que estaria fazendo ameaças de morte a ele. O homem, que é morador de Arapongas, explicou que estava sendo perseguido por um grupo e pediu que fosse solicitada a ajuda policial.

Uma equipe da Polícia Militar foi deslocada para a Unidade Básica de Saúde do Adriano Correa, onde fez contato com o morador de Arapongas. Ele relatou que foi até o Residencial Fariz Gebrin, onde mora sua ex-companheira, para visitar a filha e deixar alguns suprimentos. Quando estava no local, um veículo Chevrolet Cruze branco estacionou em frente e dois homens desembarcaram do carro, com armas em punho e passaram a ameaça-lo, dizendo que ele iria morrer.

Os homens estariam armados com um revólver e com uma pistola. Ele contou que, diante das ameaças, saiu correndo do local e, no desespero, invadiu o posto de saúde do bairro vizinho, em busca de ajuda. Para a polícia, a vítima disse que conhecia dois dos três homens que estava no carro, sendo um pelo nome e outro por apelido, apenas. Os homens teriam fugido depois que ele entrou na UBS.

