Homem invade milharal com trator e causa prejuízos

Um produtor rural de Apucarana acionou a Polícia Militar (PM), após um homem invadir seu sítio com um trator e causar danos na plantação de milho. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (15), na zona rural da cidade.

Segundo a PM, o solicitante relatou aos policiais que um homem conhecido invadiu sua plantação com um trator e causou prejuízo. O dono do sítio e sua esposa pediram para que o autor parasse, mas ele engrossou a voz e disse que podia chamar a polícia e continuou passando por cima do milharal.

Conforme o boletim, o autor não foi localizado e a vítima foi orientada pelos policiais. O possível motivo da invasão também não foi citado no relatório da PM.

