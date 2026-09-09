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VILA REGINA

Homem invade igreja, ameaça catequista e assusta crianças em Apucarana

Suspeito armado com uma mangueira exigia drogas durante a aula; ele fugiu antes da chegada da polícia na Vila Regina

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem invade igreja, ameaça catequista e assusta crianças em Apucarana
Autor Ameaça aconteceu durante aula - Foto: AEN

Uma professora de catequese foi ameaçada por um invasor durante uma aula para crianças no início da noite de terça-feira (8), em uma igreja localizada na Vila Regina, em Apucarana. O homem interrompeu o encontro religioso para exigir que a mulher lhe entregasse entorpecentes.

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De acordo com o relato da vítima, de 41 anos, o suspeito aparentava ser usuário de drogas. Durante a invasão, ele passou a importuná-la e ameaçou agredi-la usando uma mangueira que carregava nas mãos. Todo o episódio de tensão foi presenciado pelas crianças que assistiam à aula.

Ao perceber que a professora estava acionando a Polícia Militar, o homem fugiu da igreja sem deixar pistas.

As equipes policiais foram até o endereço, registraram a ocorrência e realizaram buscas pelas ruas do bairro na tentativa de prender o suspeito. Apesar do patrulhamento na região, o homem não foi encontrado.

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´polícia Apucarana comunidade insegurança invasão
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