Da Redação

Homem invade escola de Apucarana e furta torneiras de metal

Uma escola de Apucarana foi alvo de um criminoso na noite desta quarta-feira (16), por volta das 20h40, que furtou quatro torneiras de metal (cromada) de um bebedouro novo.

O objeto, conforme a Polícia Militar (PM), seria instalado futuramente para alunos e profissionais que frequentam a Escola Municipal Humberto de Alencar Castelo Branco, localizada no Núcleo Habitacional Castelo Branco.

A equipe foi informada pelo vigilante e pela diretora do local que o autor furtou as torneiras e logo em seguida fugiu. Os policiais tentaram localizar o criminoso, mas até o momento ele não foi encontrado. As vítimas foram orientadas pela PM.