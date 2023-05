Homem invade escola com faca e vigilante impede roubo, em Apucarana

Da Redação

Um vigilante que trabalhava na noite desta quinta-feira, 11, no colégio Caic, em Apucarana, ficou ferido depois de ser golpeado com uma faca durante uma tentativa de roubo nas dependências o colégio. O ladrão conseguiu fugir. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

De acordo com o boletim de ocorrências, o trabalhador disse que, durante uma ronda, por volta das 19h, flagrou um homem tentando roubar objetos do colégio, e ao notar a presença do vigilante, partiu para cima dele e os dois entraram em luta corporal. O bandido atingiu o trabalhador com uma faca, causando lesão na mão direita, porém, sem gravidade. Em seguida, ele fugiu por uma mata, nos fundos do colégio.

Com a chegada da PM, buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi encontrado.

