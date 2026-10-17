Homem invade casa, tenta abusar da ex e agride a própria filha em Apucarana

Caso ocorreu no distrito do Pirapó; agressor arrombou o portão para entrar no imóvel e desacatou a equipe policial após a prisão

Um homem de 43 anos foi preso na noite desta sexta-feira (16) após invadir a casa da ex-mulher, ameaçá-la de morte, tentar forçar relações sexuais e agredir a própria filha. O caso de violência doméstica foi registrado pela Polícia Militar (PM) no Distrito do Pirapó, em Apucarana.

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A vítima, de 58 anos, contou aos policiais que está separada do agressor há mais de seis meses. Durante a noite, o homem foi até o local e exigiu entrar. Diante da recusa da moradora, ele quebrou o portão, invadiu o quintal e entrou na residência à força.

Já dentro da casa, o invasor ofendeu a ex-companheira, fez ameaças de morte e tentou obrigá-la a ter relações sexuais. A filha do casal, de 18 anos, presenciou a violência e tentou intervir para defender a mãe. O agressor reagiu dando um soco na jovem, que sofreu ferimentos em dois dedos da mão direita. Mesmo machucada, ela conseguiu sair da casa para pedir socorro.

A mulher relatou à equipe policial que possui uma medida protetiva contra o ex-marido para mantê-lo afastado. O homem foi contido e preso em flagrante no local.

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Durante o transporte até a 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, o agressor se descontrolou no compartimento da viatura. Além de desferir chutes na tentativa de danificar o veículo, ele xingou os policiais e continuou fazendo ameaças de morte contra a ex-mulher e a filha. Ele permanece detido e à disposição da Justiça.