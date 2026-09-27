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VIOLÊNCIA

Homem invade casa, põe areia em motor de carro e ameaça ex-mulher

Caso ocorreu em Apucarana; suspeito descumpriu medida protetiva, exigiu reatar o relacionamento e fugiu antes da chegada da polícia

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem invade casa, põe areia em motor de carro e ameaça ex-mulher
Autor Caso foi registrado neste domingo - Foto: Magnific/imagem ilustrativa

Uma jovem de 21 anos teve a casa invadida e o veículo danificado pelo ex-companheiro na madrugada deste domingo (27), em Apucarana (PR). O homem de 32 anos, que já estava proibido pela Justiça de se aproximar da vítima, sabotou o automóvel dela e a ameaçou de morte.

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O caso foi registrado pela Polícia Militar no Núcleo Habitacional José Mercadante. Segundo o relato da moradora aos policiais, o agressor entrou no quintal da residência, abriu o capô do carro e despejou areia diretamente dentro do motor. Além de causar o prejuízo financeiro, ele exigiu de forma violenta que os dois retomassem o relacionamento, afirmando que tiraria a vida da jovem caso ela não aceitasse.

A equipe policial foi acionada, mas o suspeito escapou antes da chegada da viatura. Os agentes fizeram buscas pelas ruas do bairro e arredores, porém o homem não foi encontrado.

A vítima foi orientada a procurar a Delegacia da Mulher de Apucarana para apresentar os documentos da medida protetiva, solicitar a perícia técnica para avaliar os estragos no motor do carro e dar andamento ao processo criminal por ameaça e dano patrimonial. A polícia também reforçou que ela deve ligar imediatamente para o 190 caso o agressor volte a aparecer no local.

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