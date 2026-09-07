Homem invade casa, leva os filhos sem permissão e ameaça ex-companheira de morte em Apucarana

Uma mulher foi ameaçada de morte pelo ex-companheiro após ter a casa invadida e os dois filhos, de 3 e 7 anos, levados sem o seu consentimento, no centro de Apucarana. O caso de violência doméstica foi registrado pela Polícia Militar na manhã de domingo (6), depois que a vítima retornou à sua residência e encontrou a porta da cozinha arrombada.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a sequência de ameaças teve início no sábado (5). O suspeito, um homem de 49 anos morador de Arapongas, foi até a casa da vítima em um veículo Fiat Stilo prata e retirou as crianças do local sem qualquer autorização. Assustada com a situação, a mulher relatou que optou por não acionar as autoridades naquele primeiro momento e decidiu sair da residência.

Ainda na noite de sábado, por volta das 20h30, o agressor telefonou para a ex-companheira e informou que havia retornado ao imóvel e quebrado a porta. Durante a ligação, o homem fez ameaças graves, afirmando que mataria a mulher e qualquer pessoa que estivesse com ela, declarando que, se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. A vítima só pôde confirmar os danos causados na propriedade na manhã do dia seguinte, quando acionou a viatura policial.

Aos policiais, a mulher informou possuir um histórico de abusos e violência por parte do ex-companheiro. Ela relatou já ter sido amparada por medidas protetivas de urgência no ano passado, mas acreditava que o prazo de validade do documento estivesse expirado. A equipe da Polícia Militar prestou o atendimento no local e orientou a vítima a procurar a Delegacia da Mulher para formalizar a denúncia e solicitar uma nova proteção judicial. Em relação às crianças levadas pelo pai, a mãe foi instruída a acionar imediatamente o Conselho Tutelar para garantir a segurança e o retorno dos filhos.