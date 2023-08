Homem invade casa e diz que fugia de envolvidos em homicídio do filho

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem invadiu o quintal de uma residência, na madrugada deste domingo (6), e, após ser contido, disse à Polícia Militar (PM) que estava fugindo de homens que estariam envolvidos no assassinato de seu filho. O caso acontece por volta das 00h30, na região do Jardim Planalto, em Apucarana, norte do Paraná.

continua após publicidade

Segundo a polícia, o homem invadiu o quintal da casa de um idoso de 68 anos. Foram os vizinhos que acionaram a PM. O homem foi contido por populares antes da chegada das equipes policiais.

-LEIA MAIS: Homem rouba R$ 9 mil em agência bancária de Apucarana

continua após publicidade

Ainda de acordo com a polícia, o homem, de 46 anos, estava visivelmente embriagado. Ele contou que invadiu o local para se proteger pois havia sido ameaçado em uma tabacaria pelos envolvidos no homicídio de seu filho.

A polícia encaminhou o homem para a 17ª Subdivisão Policial, onde foi registrado um Tcip.

Siga o TNOnline no Google News