Da Redação

Homem invade casa e agride ex-mulher com rodo

Três casos de violência doméstica foram registrados pela Polícia Militar, neste domingo (26), em diferentes pontos de Apucarana. Um deles, de acordo com o boletim, a solicitante disse que seu ex-companheiro invadiu sua casa e a agrediu com um rodo de chão e ameaçou com uma faca, dizendo que se o carro do atual namorado estiver em frente à casa iria matar os dois.

A mulher disse ainda que ele quebrou alguns objetos de sua casa e depois saiu correndo do local. O homem não foi localizado pela PM.

O outro caso ocorreu no Novo Horizonte, quando a mulher disse que seu companheiro, após ver a viatura passar em frente à casa, a agrediu com socos e quebrou seu celular Samsung J7. Logo depois, conforme o boletim, o homem fugiu do local.

Na noite deste domingo (26), a PM também foi acionada no Jardim Marissol por uma mulher, que teve um desentendimento com o marido. Ele é usuário de drogas, de acordo com a vítima.

A mulher, conforme o boletim, não apresentava lesões, nem sinais de violência e disse que os dois já haviam se entendido e não manifestou interesse em representar contra o homem.