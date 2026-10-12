Homem invade casa de madrasta e a acusa de provocar separação dos pais em Apucarana

Aterrorizada, vítima se trancou no banheiro com o filho pequeno para escapar das ameaças; suspeito quebrou o portão do imóvel e fugiu

Um conflito familiar terminou em caso de polícia, na noite de domingo (11), no Jardim Flamingos, em Apucarana (PR). Inconformado com o fim do casamento dos pais, um homem foi até a residência da nova parceira do seu pai, arrombou a entrada e fez diversas ameaças de morte contra ela.

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De acordo com as informações da Polícia Militar, o autor do ataque não aceitou o fato de o pai ter decidido assumir o relacionamento com a vítima. Movido pela raiva, ele foi até o imóvel da mulher, forçou o portão até derrubá-lo e invadiu o quintal, passando a gritar e aterrorizar a moradora.

Com muito medo de ser agredida e para proteger o filho pequeno que estava na casa, a mulher correu para o banheiro. Ela se trancou no cômodo com a criança e começou a pedir socorro, conseguindo avisar parentes por telefone e acionar as autoridades.

Quando a equipe policial chegou ao endereço, constatou os estragos deixados na entrada, mas o invasor já havia escapado. Os policiais realizaram buscas e patrulhamentos pelas ruas da região na tentativa de encontrá-lo, porém sem sucesso.

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A vítima foi acalmada pela equipe e orientada sobre seus direitos legais. Ela foi informada sobre os prazos para formalizar a denúncia na Delegacia da Polícia Civil e sobre a possibilidade de solicitar medidas protetivas de urgência para garantir a sua segurança e a da criança. A polícia também reforçou que ela deve ligar imediatamente para o 190 caso o suspeito volte a aparecer.







