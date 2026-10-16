Homem invade casa da ex, quebra câmera e ateia fogo em colchão em Apucarana
Vítima encontrou cadeado trocado e precisou da ajuda de um vizinho para entrar no próprio imóvel; irmão chamou a polícia
Uma mulher teve a casa invadida e um colchão incendiado pelo ex-companheiro na quinta-feira (15), no Loteamento Residencial Três Reis, em Apucarana (PR). A vítima viveu momentos de pânico após o homem destruir o sistema de monitoramento da residência e iniciar o fogo para intimidá-la.
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De acordo com o registro da Polícia Militar, a mulher, que já está separada há algum tempo, recebeu mensagens do ex afirmando que iria até a residência buscar seus pertences e que entraria no local "de qualquer jeito". Preocupada com as ameaças, ela aproveitou o horário de almoço para checar a casa. Ao chegar, descobriu que o cadeado do portão principal havia sido trocado.
Com a ajuda de um vizinho, ela conseguiu entrar na propriedade. Pouco tempo depois, o ex-companheiro chegou ao endereço acompanhado de uma pessoa desconhecida. Vestindo o uniforme da empresa onde trabalha, ele quebrou a câmera de segurança para evitar que suas ações fossem gravadas. Em seguida, invadiu o imóvel, pegou um colchão e ateou fogo, ameaçando a integridade física da mulher.
Apavorada, a vítima conseguiu avisar o irmão, que imediatamente acionou a polícia e relatou a tentativa de incêndio. A equipe policial esteve no local e registrou a ocorrência como ameaça e violência psicológica contra a mulher.
A vítima foi orientada pelos policiais sobre como solicitar medidas protetivas e dar andamento aos procedimentos legais no âmbito da Lei Maria da Penha. O suspeito não foi preso no local e a polícia investiga o caso.