Homem invade casa da ex e tenta enforcar adolescente em Apucarana

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (6) após invadir a casa da ex-companheira e agredir o filho dela, um adolescente de 16 anos. O caso foi registrado no bairro Parque Bela Vista, em Apucarana (PR).

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De acordo com as informações divulgadas, o homem pulou o muro da residência para entrar no quintal. Ao perceber a invasão, o jovem pediu que o ex-padrasto fosse embora, o que deu início a uma briga física. O adolescente contou aos policiais que levou socos e que o invasor tentou enforcá-lo. Após o ataque, a vítima manifestou o desejo de processar o agressor criminalmente.

A mãe do jovem relatou à equipe que já possuía uma medida protetiva de urgência contra o ex-marido, ordem judicial que o proibia de se aproximar dela ou da residência. Ela revelou, ainda, que havia sido vítima de agressões do mesmo homem dias antes.

Com a confirmação no sistema de que a medida protetiva estava em vigor, somada ao ataque contra o adolescente, o homem foi preso. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana para responder pelo descumprimento da ordem judicial e pelas agressões.