Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
AGRESSÃO

Homem invade casa da ex e tenta enforcar adolescente em Apucarana

Caso ocorreu no Parque Bela Vista; mulher possuía medida protetiva contra o agressor por violência anterior

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem invade casa da ex e tenta enforcar adolescente em Apucarana
Autor Ocorrência foi registrada nesta sexta-feira (06) - Foto: TNOnline

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (6) após invadir a casa da ex-companheira e agredir o filho dela, um adolescente de 16 anos. O caso foi registrado no bairro Parque Bela Vista, em Apucarana (PR).

LEIA MAIS: Operação policial apreende cerca de 5 kg de maconha e cocaína em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações divulgadas, o homem pulou o muro da residência para entrar no quintal. Ao perceber a invasão, o jovem pediu que o ex-padrasto fosse embora, o que deu início a uma briga física. O adolescente contou aos policiais que levou socos e que o invasor tentou enforcá-lo. Após o ataque, a vítima manifestou o desejo de processar o agressor criminalmente.

A mãe do jovem relatou à equipe que já possuía uma medida protetiva de urgência contra o ex-marido, ordem judicial que o proibia de se aproximar dela ou da residência. Ela revelou, ainda, que havia sido vítima de agressões do mesmo homem dias antes.

Com a confirmação no sistema de que a medida protetiva estava em vigor, somada ao ataque contra o adolescente, o homem foi preso. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana para responder pelo descumprimento da ordem judicial e pelas agressões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AGRESSÃO Apucarana MEDIDA PROTETIVA polícia civil segurança pública violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV