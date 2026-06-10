Homem invade casa da ex com pedaço de madeira e ameaça atear fogo
Suspeito se escondeu no quintal para aguardar a vítima, mas acabou flagrado pela filha dela
Um homem invadiu a casa da ex-mulher armado com um pedaço de madeira e ameaçou incendiar o imóvel na noite de terça-feira (9), no Loteamento Residencial Apucarana VI, em Apucarana. O suspeito chegou a se esconder no quintal da residência para emboscar a vítima, mas fugiu antes da chegada da Polícia Militar (PM).
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De acordo com as informações registradas pela polícia, o casal está separado há cerca de 20 dias. Inconformado, o homem foi até a casa da ex-companheira e, como não a encontrou, chegou a procurá-la na casa de familiares. Sem sucesso nas buscas, ele retornou ao endereço da vítima, invadiu o local e ficou à espreita nos fundos da propriedade.
O plano, no entanto, foi frustrado pela filha da moradora. A jovem chegou à residência e percebeu a presença do homem escondido. Ao ser descoberto, o agressor passou a gritar diversas ameaças, afirmando que faria mal à ex-mulher e aos filhos dela, além de prometer que atearia fogo na casa.
A PM foi acionada imediatamente, mas o homem escapou do local e tomou rumo desconhecido. As equipes policiais realizaram rondas pelo bairro e nas proximidades, mas não conseguiram localizar o suspeito.
A moradora recebeu orientações das autoridades sobre como registrar o caso na delegacia e solicitar medidas protetivas de urgência para garantir a segurança de sua família.