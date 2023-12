Homem invade casa à procura de dona de prostíbulo e é agredido

Homem entrou em luta corporal com morador da casa

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem ficou gravemente ferido após ser agredido depois de tentar invadir uma residência em Apucarana, no norte do Paraná, enquanto procurava uma mulher que seria dona de uma casa de prostituição, durante o início da noite desta segunda-feira (25).

continua após publicidade

LEIA MAIS - Procurado por furtos e roubo é preso em Apucarana pela Rocam

A Polícia Militar (PM) foi acionada e fez contato com o agressor e dono da residência. Segundo ele, o homem chegou até a frente da casa e começou a chamar por uma mulher, que moraria ali. De acordo com ele, a mulher seria dona de uma casa de prostituição.

continua após publicidade

Após o morador da casa falar que a mulher não morava no local, o homem começou a realizar algumas ameaças falando que iria pegar um revólver e matar a família. Depois ele pulou o muro e tentou invadir a casa.

Neste momento, o morador e o invasor entraram em luta corporal, quando o dono da residência acabou dando um chute no rosto do homem, o que causou um corte profundo de aproximadamente 10 cm. O morador ainda teria pegado uma faca, mas foi impedido por pessoas que estavam no local.

Por conta da gravidade da lesão, o Samu foi acionado para prestar atendimento no ferido. Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia.

continua após publicidade

Siga o TNOnline no Google News