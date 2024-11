Homem invade Câmara de Apucarana e foge após alarme disparar

Um homem invadiu a Câmara Municipal de Vereadores de Apucarana (PR) e tentou furtar objetos do prédio da Casa de Leis, na madrugada desta segunda-feira (28). O ladrão abortou a ação após o alarme disparar e fugiu sem levar nada.

Conforme informações apuradas pelo TNOnline junto a direção da câmara, a empresa de segurança flagrou o homem dentro do prédio e acionou a Polícia Militar. As imagens gravadas pelas câmeras mostram que o homem, vestido com roupas escuras, ficou pouco tempo no local. Ele quebrou o vidro da janela e invadiu a sala dos advogados. Depois abriu a geladeira e revirou alguns alimentos.

No boletim registrado pela PM consta que o homem fugiu após o alarme disparar, levando consigo um objeto pequeno. Entretanto, a direção da Câmara confirmou à reportagem que nada foi levado do local. As imagens gravadas pelo sistema de monitoramento foram encaminhadas à polícia que investiga o caso.

Esta é a segunda vez que a Câmara de Vereadores de Apucarana é alvo de arrombamento neste ano. Em março, um homem invadiu o gabinete do vereador Rodrigo Lievore (União Brasil), o Recife, e levou consigo um boné, sucos e revirou documentos no local.

