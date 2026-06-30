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VILA SÃO CARLOS

Homem ignora ordem da polícia, dirige embriagado e é preso em Apucarana

Motorista se envolveu em confusão em posto de combustíveis e foi flagrado no trânsito minutos após ser alertado para não pegar o carro

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 07:48:53 Editado em 30.06.2026, 07:48:48
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Homem ignora ordem da polícia, dirige embriagado e é preso em Apucarana
Autor Homem foi detido em Apucarana - Foto: TNOnline

Um homem de 41 anos foi preso por embriaguez ao volante na noite de segunda-feira (29), em Apucarana, após descumprir uma orientação direta da Polícia Militar (PM). O flagrante ocorreu logo depois de o motorista se envolver em uma confusão em um posto de combustíveis localizado na Avenida Governador Roberto da Silveira, na Vila São Carlos.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta terça-feira (30) em Apucarana

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A ocorrência começou quando a equipe policial foi acionada para conter o homem, que estaria bastante exaltado e ameaçando os frentistas. Durante a confusão, ele chegou a trocar agressões físicas com clientes que tentaram intervir para acalmar os ânimos. Como os funcionários do estabelecimento decidiram não prestar queixa formal contra ele, a briga inicial não resultou em prisão.

No entanto, os policiais notaram que o homem apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala arrastada, olhos avermelhados e forte cheiro de bebida, fato que o próprio motorista confirmou. Sabendo que o carro dele estava no pátio do posto, a polícia o orientou a telefonar para algum amigo ou familiar habilitado para buscar o veículo.

O homem tentou contato com várias pessoas, mas ninguém pôde ir ajudá-lo. Para evitar acidentes, os próprios policiais manobraram e estacionaram o carro dele em uma rua lateral ao posto. Antes de irem embora, os agentes deram uma ordem clara: ele não deveria, em hipótese alguma, assumir a direção do veículo.

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Apesar da advertência, a orientação foi ignorada. Pouco tempo depois, enquanto faziam rondas pela região, os mesmos policiais flagraram o homem dirigindo o carro por uma rua próxima. Ele foi imediatamente parado com o uso da sirene e luzes da viatura.

Submetido ao teste do bafômetro, o resultado apontou 0,38 miligramas de álcool por litro de ar expelido, índice que ultrapassa o limite de infração e configura crime de trânsito. O homem passou por atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, foi levado à delegacia da cidade para as providências legais. O carro foi liberado no local após a chegada de um condutor habilitado e sóbrio.

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