Homem gasta R$ 374 em restaurante de Apucarana e não paga

Um homem, de 28 anos, foi preso após permanecer por mais de cinco horas em um restaurante localizado no centro de Apucarana, consumir bebidas e comidas, se passar por um policial civil e sair sem pagar a conta de R$ 374,60.



O dono do local informou aos policiais que por volta das 16h30, o homem entrou no restaurante e permaneceu até as 22 horas, consumindo bebidas alcoólicas, água e comida e saiu correndo sem pagar a conta.

No entanto, um dos garçons do local saiu correndo e alcançou o autor, de 28 anos, que foi identificado. Segundo o boletim, ele estava rindo e debochando da situação. O autor ainda disse que não tinha dinheiro e que ao ir na lanchonete já sabia que não iria ter meios para pagar, porém, mesmo assim, foi até o local e consumiu diversas bebidas e comida, pois achou que iria conseguir fugir.

De acordo com o boletim, o autor ainda se identificou para os demais funcionários do estabelecimento como sendo um policial civil, com o objeto de obter maior credibilidade.

Conforme a PM, o homem mora em Apucarana há cerca de um mês e veio de Governador Nunes Freire, localizada no Maranhão. No momento da abordagem, ele não portava nenhum documento pessoal e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.