Homem furta vizinha e acaba preso por tráfico de drogas em Apucarana

Os objetos furtados e a planta foram apreendidos

Um homem foi preso no final da tarde desta segunda-feira (12) após furtar sua vizinha no Jardim Marissol, em Apucarana. A Polícia Militar também encontrou plantas de maconha na residência do ladrão.

Segundo a polícia, a vizinha chamou a equipe após flagrar o homem na área externa de sua casa quando chegava do trabalho. Segundo ela, o rapaz chegou a abrir uma das janelas da residência, mas não conseguiu entrar por conta das grades que impediam.

Quando foi notado, conforme a moradora, o autor saiu pulando o muro e fugiu do local. Ela informou aos policiais que conhece a família de longa data e que o suspeito estava morando ao lado.

A equipe policial, então, foi à casa do suspeito, que fica aos fundos da mercearia da mãe, e localizou o homem. Ele, segundo a PM, estava descalço e com matos enroscados nas roupas e nos pés.

Em revista pela casa, a polícia encontrou uma horta de cultivo com plantas de cannabis (maconha). A mãe do rapaz confirmou que pertencia a ele e a outro indivíduo, que não se encontrava no momento.

Após isso, os policiais foram a um terreno baldio, que fica entre as casas da vítima e do autor, e encontrou dois extintores e um pulverizador de 5 litros. Esses objetos, de acordo com a polícia, foram subtraídos da residência da solicitante.

Diante do flagrante, o suspeito foi encaminhado para a delegacia de Apucarana. Ele deve responder por tráfico de drogas, furto e violação de domicílio. Os objetos furtados e as nove mudas foram apreendidos.

