Homem furta notebooks e celular de clínica em Apucarana

Uma clínica na Rua Doutor Nagib Daher, área central de Apucarana, foi vítima de furto na madrugada deste domingo (22). Segundo a gerente do estabelecimento, ela foi informada do furto por volta das 5h30, quando a equipe de vigilância responsável pelo local constatou o arrombamento, depois que o alarme da clínica disparou.

Pelas imagens das câmeras de monitoramento, foi possível ver o homem alto, magro, vestindo moletom com uma mochila. O bandido forçou o portão, onde danificou o motor e, em seguida, tentou forçar uma porta. Como não conseguiu, foi até os fundos do estabelecimento e acessou a clínica por uma janela lateral com grades.

Foram furtados dois notebooks e um telefone celular. A Polícia Militar (PM) confeccionou um boletim de ocorrência e orientou a vítima.

