Homem furta moto da ex, foge da polícia e acaba preso em Apucarana

Na delegacia, foi confirmado que a Honda Biz 125 estava com alerta de furto

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, recuperou uma Honda Biz 125 no início da manhã desta sexta-feira (03), e prendeu o suspeito do furto. O homem havia furtado a motocicleta da sua ex-companheira e, ao ser abordado, fugiu das autoridades.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da PM estava em um patrulhamento de rotina quando flagrou um homem suspeito na Rua Natividade, na Vila Regina. Ao se aproximarem do indivíduo, ele iniciou uma fuga.

Durante a perseguição, o homem acabou caindo com a motocicleta. Ao ser abordado pelos militares, ele afirmou que teria furtado a Honda Biz da residência da ex-companheira.

Diante dos fatos, tanto o homem quanto a motocicleta foram encaminhados para a 17ª Subdivisão da Polícia Militar de Apucarana. Na delegacia, foi confirmado que a Honda Biz 125 estava com alerta de furto.

