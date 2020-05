Homem furta loja em Apucarana, simula convulsão e é preso pela PM

A Polícia Militar de Apucarana prendeu um homem de 36 anos após furtar uma loja de roupas masculinas na Rua Oswaldo Cruz, na manhã de sábado (2), em Apucarana. Segundo o relatório da PM, os proprietários da loja registraram o furto de camisetas, bonés e R$ 1.300.

O homem foi reconhecido pelos donos da loja através das imagens da câmera de segurança. Quando ele foi encontrado e abordado pela PM, de acordo com informações, este negou ter furtado a loja e começou a simular uma convulsão.

Segundo a PM, o Serviço de Atendimento de Urgência Móvel (Samu) foi acionado. Porém, a técnica de enfermagem e o socorrista disseram ser simulação do autor do furto e este de imediato voltou ao normal. A PM realizou buscas nos pertences do homem e foram localizadas três camisetas novas e dois bonés da marca da loja furtada e uma espátula usada em furtos e que é possível ver na gravação da câmera de segurança.

De acordo com a PM, ele foi encaminhado a 17ª SDP para os procedimentos.