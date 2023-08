Homem furta jogos de cama de loja em shopping de Apucarana

Um furto de jogos de cama em uma loja de Apucarana, no norte do Paraná, foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (9). Segundo o gerente da loja, que fica localizada no shopping, os criminosos levaram 3 peças de jogo de roupa de cama, no valor de R$ 249,90 cada.

De acordo com informações da Polícia Militar, o gerente afirmou aos policiais que conseguiu ver pelas câmeras de segurança da loja, o momento que um dos homens furtava os objetos. Ele afirmou ainda haver um outro suspeito que distrai os funcionários para que o furto aconteça.

O gerente da loja ressaltou também, que tem certeza de quem é o autor do furto, porque o homem já é conhecido pelos funcionários da loja e não é a primeira vez que furta objetos da loja.

Os policiais afirmaram que analisando as imagens das câmeras, é possível concluir que o suspeito conhece a loja e os locais que as câmeras ficam, pois desvia o rosto para não ser identificado.

