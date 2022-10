Homem furta casa no Jardim Ponta Grossa e é preso pela PM

Da Redação

Um rapaz, de 24 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (3)

Um rapaz, de 24 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (3), após ser flagrado furtando uma casa localizada na Rua Dom Pedro II no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana.

Conforme a Polícia Militar (PM), ele furtou algumas ferramentas. Moradores do bairro perceberam o crime, chamaram a polícia e descreveram o suspeito. Durante buscas, o homem foi encontrado, mas já estava sem os objetos furtados.

O rapaz, conforme apurou a reportagem, já tem passagens pela polícia e seria usuário de drogas.

