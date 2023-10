Homem furta carro e acaba preso dormindo no veículo em Apucarana

Um ladrão foi preso após furtar um carro em Apucarana e acabar dormindo dentro do próprio veículo levado por ele em meio a uma via pública. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (30).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o veículo, um VW Gol, foi furtado na Rua Humberto Contato, onde estava estacionado, por volta da 1h30.

Quando o furto do veículo foi percebido, o dono acionou a Polícia Militar, que após elaboração do Boletim de Ocorrência (BO), passou a realizar buscas nas proximidades onde o crime aconteceu, com a finalidade de encontrar alguma informação sobre o bandido e sobre o veículo.

Quando a equipe chegou na Rua Rosa Stábile, os policiais avistaram o veículo estacionado em via pública, próximo ao Córrego Biguaçu. Durante averiguação, eles perceberam que o ladrão estava no banco do motorista, dormindo tranquilamente.

Ainda, de acordo com a PM, o bandido estava usando a roupa que estava no carro no momento do furto e que pertencia à vítima do crime, sendo um uniforme de futebol e uma chuteira.

O ladrão foi preso pelo crime de furto e encaminhado à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª DP)

