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COLISÃO

Homem fratura a perna em acidente entre caminhão e moto em Apucarana

Vítima de 54 anos foi socorrida pelo Siate e levada ao hospital; colisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (14), no bairro Jardim Paulista

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem fratura a perna em acidente entre caminhão e moto em Apucarana
Autor A vítima foi encaminhada ao Hospital. - Foto: Arquivo TN

Um homem de 54 anos sofreu uma fratura na perna direita após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (14), em Apucarana. A colisão, que envolveu um caminhão e uma motocicleta, aconteceu na Rua Rosa Stábile, na região do Jardim Paulista, nas proximidades do Colégio Estadual Polivalente Carlos Domingos Silva, conhecido popularmente como Premem.

- LEIA MAIS: Acidente de trânsito entre caminhão e picape deixa motorista ferido

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Equipes de resgate do Siate, do Corpo de Bombeiros, foram acionadas para prestar o socorro. Após receber os primeiros atendimentos e ser estabilizada ainda no local do acidente, a vítima foi encaminhada por uma ambulância ao hospital da Providência, para avaliação médica e tratamento da fratura.

Até a publicação desta reportagem, as autoridades de trânsito não haviam repassado detalhes sobre a dinâmica da colisão. As causas do acidente ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas.

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acidente de transito caminhão e motocicleta fratura na perna investigação de acidentes resgate e socorro Segurança no Trânsito
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