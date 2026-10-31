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PARANÁ

Homem foge em carro de aplicativo após invadir casa e ameaçar ex com faca em Apucarana

Vítima precisou correr para a rua para pedir socorro; Polícia Militar foi acionada mas autor não foi localizado

Escrito por Da Redação
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Homem foge em carro de aplicativo após invadir casa e ameaçar ex com faca em Apucarana
Autor Foto: reprodução

Uma mulher de 37 anos precisou fugir da própria casa após ter o imóvel arrombado e ser ameaçada com uma faca pelo ex-companheiro na madrugada deste sábado (31), em Apucarana, no norte do Paraná. O homem, de 42 anos, descumpriu uma medida protetiva de urgência que a Justiça havia concedido para mantê-lo afastado da vítima. Ele fugiu em um carro de aplicativo.

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O caso de violência doméstica aconteceu no bairro Jardim Esperança. De acordo com os relatos repassados à Polícia Militar (PM), o agressor invadiu o quintal e forçou a janela da cozinha para conseguir entrar na casa.

Já no interior do imóvel, o homem começou a ofender a ex-mulher com xingamentos. Em seguida, ele pegou uma faca que estava em cima da mesa e avançou na direção dela. Para escapar do ataque, a vítima correu para a rua pedindo socorro.

Percebendo a movimentação, o agressor pulou o muro dos fundos da casa e fugiu do bairro entrando em um carro de aplicativo, tomando um rumo desconhecido.

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A polícia foi acionada logo na sequência e realizou buscas pelas ruas da região, mas o suspeito não foi encontrado.

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