Homem flagrado "espiando" por cima de muro diz à PM que procurava casal conhecido em app

Um homem de 28 anos foi abordado pela Polícia Militar (PM) na tarde de sábado (16) após moradores relatarem que ele observava o interior de residências no bairro Jardim Catuai II, em Apucarana, no norte do Paraná. Ao ser questionado pelos policiais sobre o motivo de estar olhando por cima dos muros, ele afirmou que procurava a casa de um casal que havia acabado de conhecer por meio de um aplicativo de relacionamento.

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A situação ocorreu na Rua Octávio Rechi, por volta das 14h40. A equipe de patrulha foi deslocada ao endereço após a central de atendimento receber ligações sobre um homem caminhando pela via e olhando para dentro dos quintais.

Durante a abordagem, os policiais identificaram o rapaz e realizaram consultas nos sistemas de segurança pública. Nenhuma pendência judicial ou registro de crime em andamento foi localizado no nome dele.

Como nenhum ato ilícito foi constatado durante a averiguação, os policiais registraram a justificativa do homem no boletim de ocorrência, repassaram as orientações e o liberaram no próprio local.

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