Homem finge consertar moto, levanta suspeita e é preso em Apucarana

Abordagem no Jardim Menegazzo revelou que o suspeito de 27 anos era procurado pela Justiça por tráfico de drogas

Um homem de 27 anos foi preso na manhã de domingo (25), no Jardim Menegazzo, em Apucarana, após chamar a atenção da Polícia Militar por um motivo inusitado: ele fingia consertar uma motocicleta no meio da rua, mas não demonstrava nenhuma habilidade para o serviço.

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A equipe policial realizava um patrulhamento de rotina quando notou o suspeito mexendo nas peças da moto de forma aleatória e confusa. A atitude suspeita motivou a abordagem. Durante a revista pessoal, os policiais não encontraram nada de irregular com o rapaz.

No entanto, ao consultar o sistema de segurança, a equipe descobriu que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de tráfico de drogas. O sistema também apontou que o título de eleitor do abordado estava suspenso.

Questionado sobre a moto, ele explicou que o veículo havia apresentado um problema mecânico no local e que não sabia como resolver. Os policiais checaram a documentação da motocicleta e a carteira de habilitação do rapaz, constatando que estava tudo em dia.

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Como não havia nenhuma irregularidade com a moto, o homem foi autorizado a deixá-la na casa de um conhecido que mora na mesma região. Em seguida, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Depen), onde ficará à disposição da Justiça.