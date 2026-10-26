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Homem finge consertar moto, levanta suspeita e é preso em Apucarana

Abordagem no Jardim Menegazzo revelou que o suspeito de 27 anos era procurado pela Justiça por tráfico de drogas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem finge consertar moto, levanta suspeita e é preso em Apucarana
Autor Homem foi encaminhado à Cadeia Pública - Foto: Arquivo TN

Um homem de 27 anos foi preso na manhã de domingo (25), no Jardim Menegazzo, em Apucarana, após chamar a atenção da Polícia Militar por um motivo inusitado: ele fingia consertar uma motocicleta no meio da rua, mas não demonstrava nenhuma habilidade para o serviço.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (26) em Apucarana e região

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A equipe policial realizava um patrulhamento de rotina quando notou o suspeito mexendo nas peças da moto de forma aleatória e confusa. A atitude suspeita motivou a abordagem. Durante a revista pessoal, os policiais não encontraram nada de irregular com o rapaz.

No entanto, ao consultar o sistema de segurança, a equipe descobriu que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de tráfico de drogas. O sistema também apontou que o título de eleitor do abordado estava suspenso.

Questionado sobre a moto, ele explicou que o veículo havia apresentado um problema mecânico no local e que não sabia como resolver. Os policiais checaram a documentação da motocicleta e a carteira de habilitação do rapaz, constatando que estava tudo em dia.

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Como não havia nenhuma irregularidade com a moto, o homem foi autorizado a deixá-la na casa de um conhecido que mora na mesma região. Em seguida, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Departamento de Polícia Penal (Depen), onde ficará à disposição da Justiça.

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