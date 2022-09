Homem fica revoltado com fim de relação e 'espreme' namorada no sofá

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um homem foi preso na madrugada deste sábado (3), após agredir a namorada por não aceitar o término do relacionamento. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM), no Jardim Interlagos, em Apucarana.

continua após publicidade .

Quem acionou a PM foi a vítima, que informou aos policiais que estava em casa com o homem, com quem namorava há cerca de um ano, e que em um certo momento resolveu terminar a relação e ele ficou alterado.

-LEIA MAIS: Homem procurado por homicídio é preso em Arapongas

continua após publicidade .

De acordo com a vítima, ele ficou alterado por não aceitar o término e a empurrou em cima do sofá e começou a pressioná-la com força contra o assento do móvel. A agressão, conforme o boletim, resultou em vermelhidão na região do busto.

Em um certo momento, a mulher conseguiu se soltar e pediu socorro para a equipe da PM. De acordo com a equipe policial, o casal foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).

Siga o TNOnline no Google News