Homem fica preso às ferragens em capotamento na PR-170; Veja

No começo da tarde desta sexta-feira (6), ocorreu um capotamento de um carro, com placas de Apucarana, na PR-170, no Contorno Norte, que deixou um homem, de 49 anos, preso às ferragens.

De acordo com informações do Samu, o apucaranense ficou preso às ferragens do veículo, mas está consciente e orientado, com dores na coluna. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estão no local ainda prestando socorro ao motorista.

Conforme uma testemunha, Sérgio dos Santos, de Londrina, que passava pelo local, o motorista capotou o carro em uma vegetação, quando seguia sentido Maringá. "Ele estava dentro do veículo, mas sem atendimento ainda. Parei perto do capotamento e vi o que ele estava do carro esperando socorro. Ele estava bem e orientado, com dor nas costas e na perna. Eu chamei as equipes para atende-lo", conta.

O motorista foi encaminhado para o Hospital da Providência, de Apucarana.

