Homem fica preso às ferragens após colisão entre três veículos na PR-170

Condutor de Corsa precisou ser retirado pelo veículo pelos socorristas após acidente com van e Citroën C4 em Apucarana

Uma colisão envolvendo uma van, um Chevrolet Corsa e um Citroën C4 deixou três pessoas feridas na noite deste sábado (3), na PR-170, em Apucarana, próximo ao Kawaii Eventos.

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Os três veículos eram ocupados pelos respectivos motoristas. O condutor da van sofreu ferimentos no braço e recebeu atendimento da Motiva Paraná, concessionária responsável pela administração do trecho.

O condutor do Citroën C4 também ficou ferido e foi atendido por uma equipe do Samu.

Já o motorista do Corsa ficou preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Motiva Paraná atuaram no resgate da vítima, que estava sendo retirada do veículo no momento da ocorrência.

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Colisão mobilizou socoristas na noite deste sábado (03) - Foto: Gaby Campos/TNOnline Colisão mobilizou socoristas na noite deste sábado (03) - Foto: Gaby Campos/TNOnline





Segundo relatos de testemunhas, a van e o Citroën C4 seguiam no sentido Apucarana, enquanto o Corsa trafegava no sentido contrário, em direção a Novo Itacolomi e Jandaia do Sul.

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Ainda conforme os relatos, o C4 e o Corsa teriam colidido frontalmente. Na sequência, o Corsa atingiu a van, que girou na pista e parou a cerca de 50 metros do ponto onde ocorreu a primeira colisão.

A situação mobilizou equipes de atendimento e deixou o trânsito afetado no trecho. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas, e até o momento não há confirmação sobre o que teria provocado a colisão.





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Foto: Gaby Campos Foto: Gaby Campos

O tráfego da pista foi interrompido nos dois sentidos por conta do atendimento do acidente.