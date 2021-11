Da Redação

Homem fica gravemente ferido após briga em Apucarana

Um homem ficou gravemente ferido após uma briga em Apucarana. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados no final da manhã desta quarta-feira (24) para atender a ocorrência no Núcleo João Paulo. A Polícia Militar (PM) também foi acionada.

Testemunhas contaram que os dois estavam ajudando em uma construção, porém, aconteceu um desentendimento entre eles, um pegou uma viga da obra e atingiu um golpe na cabeça do outro.

O homem ficou bastante machucado e caiu na rua. O Samu levou o ferido até o Hospital da Providência, com ferimentos graves. O agressor fugiu, porém, após buscas, a PM encontrou o suspeito que foi preso e levado para a delegacia.

Testemunhas ainda contaram que os dois sempre andam juntos, que por diversas vezes, eles passam a noite bebendo. A Polícia Civil vai investigar o caso.