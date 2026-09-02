Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
ACIDENTE

Homem fica ferido após picape capotar na BR-369 em Apucarana

Veículo saiu da pista e capotou na manhã desta quarta-feira (2); equipes de resgate foram acionadas e trabalhavam para retirar o motorista do veículo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline



Um homem ficou ferido após a picape que dirigia capotar na manhã desta quarta-feira (2), na BR-369, em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente mobilizou equipes da Motiva Paraná, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Motorista morre após saída de pista de carreta na PR-444 em Apucarana

Segundo informações apuradas no local, o motorista teria perdido o controle da direção enquanto acessava um retorno. A picape saiu da pista, capotou e parou em uma área marginal da rodovia.

Após o acidente, foi identificado vazamento de combustível no veículo. Por causa da situação, equipes de emergência atuam no local para fazer o atendimento e garantir a segurança durante a retirada da vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Homem fica ferido após picape capotar na BR-369 em Apucarana
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline

Uma equipe do Siate e um caminhão do Corpo de Bombeiros foram acionados. A PRF também acompanha a ocorrência e deve auxiliar no controle e na segurança do trecho.

Até a última atualização, o motorista permanecia dentro da picape e os socorristas trabalhavam para retirá-lo do veículo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. O estado de saúde da vítima não havia sido informado.


Homem fica ferido após picape capotar na BR-369 em Apucarana
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Homem fica ferido após picape capotar na BR-369 em Apucarana
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Apucarana atendimento de emergência BR 369 capotamento de veículo Corpo de Bombeiros
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV