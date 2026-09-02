Homem fica ferido após picape capotar na BR-369 em Apucarana
Veículo saiu da pista e capotou na manhã desta quarta-feira (2); equipes de resgate foram acionadas e trabalhavam para retirar o motorista do veículo
Um homem ficou ferido após a picape que dirigia capotar na manhã desta quarta-feira (2), na BR-369, em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente mobilizou equipes da Motiva Paraná, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
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Segundo informações apuradas no local, o motorista teria perdido o controle da direção enquanto acessava um retorno. A picape saiu da pista, capotou e parou em uma área marginal da rodovia.
Após o acidente, foi identificado vazamento de combustível no veículo. Por causa da situação, equipes de emergência atuam no local para fazer o atendimento e garantir a segurança durante a retirada da vítima.
Uma equipe do Siate e um caminhão do Corpo de Bombeiros foram acionados. A PRF também acompanha a ocorrência e deve auxiliar no controle e na segurança do trecho.
Até a última atualização, o motorista permanecia dentro da picape e os socorristas trabalhavam para retirá-lo do veículo.
As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. O estado de saúde da vítima não havia sido informado.