Homem fica ferido após colisão entre moto e Saveiro na Minas Gerais em Apucarana

Acidente próximo à Paranatex deixou motociclista ferido no início da noite desta quarta-feira (12)

Um motociclista de 50 anos ficou ferido após uma colisão entre a Honda Titan que ele conduzia e uma caminhonete Volkswagen Saveiro na Avenida Minas Gerais, na saída de Apucarana (PR) para Califórnia, no início da noite desta quarta-feira (12).

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O acidente aconteceu nas proximidades da empresa Paranatex, região de acesso ao Núcleo Habitacional Adriano Correia e o Conjunto Habitacional Solo Sagrado. Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada e prestou os primeiros atendimentos à vítima no local.

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A Saveiro era ocupada apenas pelo motorista, um homem que não sofreu ferimentos. O motociclista estava consciente no momento do resgate e relatou aos bombeiros que sentia algumas dores pelo corpo.

Ele foi encaminhado pelo Siate para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana. As circunstâncias que causaram o acidente serão apuradas.