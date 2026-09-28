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2ª QUEDA DO DIA

Homem fica ferido após cair de telhado durante manutenção em Apucarana

Vítima realizava a troca de telhas em uma residência quando sofreu a queda; homem foi levado ao Hospital da Providência

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem fica ferido após cair de telhado durante manutenção em Apucarana
Autor Vítima foi atendida pelo Siate - Foto: Lis Kato/ TNOnline

Um homem de 31 anos ficou ferido após cair do telhado de uma residência na tarde desta segunda-feira (28), no Núcleo Habitacional Michel Soni, em Apucarana. O acidente ocorreu no momento em que a vítima realizava a manutenção e a troca de telhas do imóvel.

Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionados para prestar os primeiros socorros. Durante o atendimento no local, a equipe médica constatou que o homem estava consciente, mas apresentava momentos de confusão mental e um trauma craniano considerado leve em decorrência do impacto da queda.

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Após avaliação, a vítima foi encaminhada de ambulância ao Hospital da Providência, onde passará por exames e uma avaliação médica mais detalhada.

Segunda queda no mesmo dia

Esta é a segunda ocorrência de queda de telhado registrada em Apucarana nesta segunda-feira (28). Pela manhã, um homem de 56 anos ficou ferido após cair de uma altura de aproximadamente 2,5 a 3 metros enquanto realizava reparos na cobertura da casa do filho, na Rua São Sebastião, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti. Ele sofreu suspeita de fratura no tornozelo e no pé e também foi encaminhado ao Hospital da Providência.

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Acidentes Apucarana SAÚDE Segurança do Trabalho telhados
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