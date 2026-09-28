Homem fica ferido após cair de telhado durante manutenção em Apucarana

Vítima realizava a troca de telhas em uma residência quando sofreu a queda; homem foi levado ao Hospital da Providência

Um homem de 31 anos ficou ferido após cair do telhado de uma residência na tarde desta segunda-feira (28), no Núcleo Habitacional Michel Soni, em Apucarana. O acidente ocorreu no momento em que a vítima realizava a manutenção e a troca de telhas do imóvel.

Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionados para prestar os primeiros socorros. Durante o atendimento no local, a equipe médica constatou que o homem estava consciente, mas apresentava momentos de confusão mental e um trauma craniano considerado leve em decorrência do impacto da queda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após avaliação, a vítima foi encaminhada de ambulância ao Hospital da Providência, onde passará por exames e uma avaliação médica mais detalhada.

Segunda queda no mesmo dia

Esta é a segunda ocorrência de queda de telhado registrada em Apucarana nesta segunda-feira (28). Pela manhã, um homem de 56 anos ficou ferido após cair de uma altura de aproximadamente 2,5 a 3 metros enquanto realizava reparos na cobertura da casa do filho, na Rua São Sebastião, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti. Ele sofreu suspeita de fratura no tornozelo e no pé e também foi encaminhado ao Hospital da Providência.