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Homem fica ferido ao ser atropelado e motorista foge sem prestar socorro

Vítima foi encaminhada ao Hospital da Providência com suspeita de fratura em um joelho

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 20:57:16 Editado em 21.05.2026, 20:57:09
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Homem fica ferido ao ser atropelado e motorista foge sem prestar socorro
Autor Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista envolvido no atropelamento teria deixado o local sem prestar socorro à vítima - Foto: Arquivo/TNOnline

Um homem de 59 anos ficou ferido após ser atropelado na Rua Albino Rizzo, no Jardim Flamingos, em Apucarana (PR), na noite desta quinta-feira (21).

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Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, resgatou a vítima e fez os primeiros atendimentos.

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O homem foi encaminhado ao Hospital da Providência para atendimento médico. Ele apresentava suspeita de fratura em um joelho. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista envolvido no atropelamento teria deixado o local sem prestar socorro à vítima.

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