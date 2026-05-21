Homem fica ferido ao ser atropelado e motorista foge sem prestar socorro

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Um homem de 59 anos ficou ferido após ser atropelado na Rua Albino Rizzo, no Jardim Flamingos, em Apucarana (PR), na noite desta quinta-feira (21).

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Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, resgatou a vítima e fez os primeiros atendimentos.



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O homem foi encaminhado ao Hospital da Providência para atendimento médico. Ele apresentava suspeita de fratura em um joelho. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista envolvido no atropelamento teria deixado o local sem prestar socorro à vítima.