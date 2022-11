Homem fica em estado grave após levar 10 tiros em Apucarana

Da Redação

A tentativa de homicídio aconteceu no Sumatra I, na noite deste domingo (6).

Um homem, de 36 anos, foi vítima de tentativa de homicídio, na noite deste domingo (6), na Rua Carteiro Hernandes da Silva, no Conjunto Habitacional Sumatra I, em Apucarana, onde foi baleado com 10 tiros.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada pois no local havia ocorrido diversos disparos de arma de fogo. No endereço a polícia encontrou marcas de sangue no chão e vários projéteis deflagrados.

Segundo relatou a esposa da vítima à PM, o rapaz estava em sua residência quando foi chamado pelo nome, momento que ele saiu e os disparos iniciaram.

De acordo com a polícia, a vítima contou que dois homens encapuzados teriam efetuado os disparos contra ele. O homem foi encaminhado pela própria família para o hospital da Providência.

Conforme a equipe médica, o rapaz estaria com 10 perfurações e foi levado para o centro cirúrgico em estado gravíssimo.





