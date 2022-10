Homem faz a limpa na casa e nas contas da ex, em Apucarana

Da Redação

Imagem Ilustrativa - o caso foi registrado pela PM na rua Ricardo Beleza, em Apucarana

Uma mulher de 27 anos denunciou o ex-companheiro à Polícia Militar, na tarde desta sexta-feira, em Apucarana. Durante o horário de expediente da mulher, o ex teria entrado na casa, de onde levou diversos objetos dela e também teria levado cartões de crédito e realizado uma série de operações na cidade, como compras e até empréstimos em nome da vítima.

A mulher relatou aos Policiais Militares que chegou em casa depois do trabalho e percebeu o que havia ocorrido. Ela conta que teve um relacionamento de 5 meses, quando morou com o companheiro que, ainda de posse de uma cópia das chaves da casa, foi até o local durante o expediente dela e pegou um relógio, 10 pulseiras, um notebook, uma máquina de lavar e até um botijão de gás.

Além disso, conforme a mulher, o ex-companheiro também teria levado três cartões de crédito em nome dela, que estavam na casa. O homem usou R$ 40 reais no cartão da conta corrente da mulher e, no cartão de uma loja de departamento da cidade, gastou o limite de R$ 3,5 mil e mais R$ 2 mil em empréstimo, tudo em nome dela. No outro cartão, de um banco, ele também realizou gastos de R$ 2,5 mil do limite. Segundo a mulher, após ter usado os cartões, o homem fez a devolução dos mesmos a ela.

A Polícia Militar registrou o Boletim de Ocorrência e informou ter feito as orientações à vítima quanto aos procedimentos cabíveis nesse caso.

