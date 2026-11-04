Homem exibe órgão genital para mulher no centro de Apucarana

Uma mulher foi vítima de importunação sexual no final da manhã desta terça-feira (3), enquanto caminhava pela Praça Interventor Manoel Ribas, a Praça do Redondo, na região central de Apucarana. Um homem de bicicleta se aproximou e mostrou as partes íntimas para ela em via pública.

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Assustada, a vítima acionou a Polícia Militar e foi ao encontro da equipe nas proximidades da Praça Ruy Barbosa para pedir ajuda. Ela descreveu o agressor como um homem magro, de estatura mediana e pele parda, que usava calça jeans, camiseta azul-marinho e boné preto com aba branca. Ele estava em uma bicicleta escura e, logo após o ato, fugiu rapidamente do local.

Com base nas características informadas, os policiais realizaram buscas por todas as imediações do centro, mas nenhum suspeito foi encontrado. A mulher recebeu orientações da equipe policial sobre como proceder, e o caso foi registrado para ser investigado pela Polícia Civil.