Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Homem exibe órgão genital para mulher no centro de Apucarana

Crime ocorreu na Praça do Redondo; suspeito conseguiu fugir e é procurado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem exibe órgão genital para mulher no centro de Apucarana
Autor Caso teria ocorrido na Praça do Redondo - Foto: Google Street View

Uma mulher foi vítima de importunação sexual no final da manhã desta terça-feira (3), enquanto caminhava pela Praça Interventor Manoel Ribas, a Praça do Redondo, na região central de Apucarana. Um homem de bicicleta se aproximou e mostrou as partes íntimas para ela em via pública.

-LEIA MAIS: Foragido por furto é preso pela Rocam no Jardim Ponta Grossa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Assustada, a vítima acionou a Polícia Militar e foi ao encontro da equipe nas proximidades da Praça Ruy Barbosa para pedir ajuda. Ela descreveu o agressor como um homem magro, de estatura mediana e pele parda, que usava calça jeans, camiseta azul-marinho e boné preto com aba branca. Ele estava em uma bicicleta escura e, logo após o ato, fugiu rapidamente do local.

Com base nas características informadas, os policiais realizaram buscas por todas as imediações do centro, mas nenhum suspeito foi encontrado. A mulher recebeu orientações da equipe policial sobre como proceder, e o caso foi registrado para ser investigado pela Polícia Civil.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Direitos da Mulher importunação polícia civil segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV