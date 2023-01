Homem executado a tiros será sepultado nesta segunda, em Apucarana

Da Redação

Fidelso Rodrigues dos Santos Neto

Fidelso Rodrigues dos Santos Neto, de 30 anos, morto a tiros na tarde deste sábado (21), nas proximidades do Estádio Olímpio Barreto, na Vila Nova, em Apucarana, será sepultado nesta segunda-feira (23). O velório acontece na residência da família, no Residencial Parque da Raposa. O sepultamento está marcado para acontecer às 13h, no Cemitério Portal do Céu.

A motivação do assassinato ainda é desconhecida. A vítima parou em um posto de combustíveis para abastecer, quando homens fortemente armados chegaram em um veículo sedan branco e o executaram. Após o crime, os autores fugiram do local.

Fidelso era morador do Jardim Colonial II, e tinha passagens pela polícia. O assassinato ocorreu na frente de diversas pessoas que estavam no local. Os disparos acertaram o rosto e a cabeça da vítima, que estava em uma caminhonete Toyota Hilux preta, com uma carreta de barco atrás.

Câmeras de segurança do posto flagraram o momento em que o crime aconteceu. Veja como foi:

null - Vídeo por: Reprodução

