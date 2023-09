Homem esquece chave na ignição e tem o veículo furtado em Apucarana

Segundo o homem, o carro ainda sequer estava no nome dele por conta de ter comprado o veículo recentemente

Um morador de Apucarana, no norte do Paraná, teve o carro, um Fiat Marea, furtado durante a tarde deste domingo (24), após esquecer a chave na ignição. O homem relatou aos policiais militares, que faziam quatro dias que ele havia comprado o veículo e por isso não sabia a placa do mesmo.

Ele ainda afirmou aos PMs, que chegou na casa onde mora, localizada na Rua Augusto Moreira Duarte, no Parque Bela Vista e estacionou o carro na frente da residência por volta das 14h. Em seguida, ele saiu e viu que o veículo não estava mais no local.

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), a vítima foi orientada. As equipes também afirmaram que fizeram rondas pelo local e não conseguiu encontrar o veículo até o fechamento do B.O.

