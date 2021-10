Da Redação

Homem espancado é encontrado na avenida e levado para Upa

Um homem com sinais de espancamento foi encontrado pela Polícia Militar de Apucarana, na Avenida Curitiba, nas proximidades do Cine Teatro Fênix. A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (7) e a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa).

A equipe se deparou com o homem que havia sido agredido e acionou o Siate, do Corpo de Bombeiros. De acordo com o relatório, a vítima estava sem documentos e não conseguia responder às perguntas dos policiais e bombeiros.

Segundos testemunhas, o homem foi agredido por quatro pessoas que fugiram do local. A vítima foi encaminhada para a Upa.