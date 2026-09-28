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VIOLÊNCIA

Homem espanca parceira, rouba celular e foge com outra em Apucarana

Vítima foi ameaçada de morte pelo agressor e precisou de atendimento médico; uma amiga dela, que estava na casa, também apanhou

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem espanca parceira, rouba celular e foge com outra em Apucarana
Autor Mulher foi agredida em bairro de Apucarana - Foto: Imagem ilustrativa

Na madrugada desta segunda-feira (28), uma mulher foi brutalmente agredida pelo companheiro dentro de sua própria casa, no Loteamento Sanches dos Santos, em Apucarana. O agressor roubou pertences da vítima, bateu em uma amiga dela e fugiu do local em um carro onde uma outra mulher o aguardava.

-LEIA MAIS: Mulher espancada pelo marido foge de UPA durante atendimento em Apucarana

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A Polícia Militar (PM) foi acionada após vizinhos ouvirem gritos de socorro vindos da residência. No local, a vítima relatou aos policiais que o companheiro chegou muito alterado e, sem motivos claros, passou a atacá-la com socos e chutes que atingiram seu rosto, abdômen e pernas.

Além das agressões físicas, o homem pegou o celular e uma corrente que pertenciam à vítima. Antes de ir embora, ele fez ameaças de morte, fingindo estar armado, e também agrediu uma amiga da mulher, que estava na casa no momento da confusão.

Após os ataques, o suspeito entrou em um veículo modelo CrossFox, onde outra mulher já o esperava, e fugiu tomando rumo ignorado.

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A equipe policial prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima principal para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde recebeu cuidados médicos devido aos ferimentos. A PM realizou diversas buscas pela região na tentativa de localizar o veículo e o agressor, mas ele não foi encontrado.

O caso foi registrado e encaminhado para a Delegacia da Mulher de Apucarana, que agora ficará responsável pela investigação e pelas medidas legais contra o autor da violência.

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