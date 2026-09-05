Homem espanca ex, manda áudio de deboche e esfaqueia enteado em Apucarana

Suspeito invadiu a casa da antiga companheira e, horas depois, se envolveu em uma briga armada com os filhos dela. Ele foi preso em flagrante.

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (05), em Apucarana, após protagonizar uma série de crimes em sequência. Inicialmente, ele invadiu o quintal da ex-namorada e a agrediu com socos e chutes. Cerca de duas horas depois, o mesmo suspeito esfaqueou o ex-enteado, de 24 anos, durante uma nova confusão.

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A sequência de agressões teve início durante a madrugada, no bairro Vila Nova. Segundo as informações registradas pela Polícia Militar, o agressor invadiu a residência da ex-companheira, com quem havia terminado o relacionamento há cerca de dois anos. De forma repentina e sem motivo aparente, ele passou a atacá-la. A mulher relatou aos policiais que foi alvo de socos e chutes, além de ser xingada de "pilantra". O homem só interrompeu as agressões e fugiu do local depois que a vítima começou a gritar por socorro.

Logo após fugir, o suspeito demonstrou frieza ao enviar uma mensagem de voz para o aplicativo da vítima. No áudio, ele zombou da agressão e justificou o crime: "Você gostou? Enchi você de porrada, é isso que você merece". As equipes de segurança realizaram buscas na região naquele momento, mas o autor não foi localizado.

O desfecho do caso ocorreu pouco tempo depois, no bairro Jardim Trabalhista. Equipes de socorro foram chamadas para atender um jovem que estava caído no chão, sangrando por conta de um ferimento nas costas causado por uma arma branca. A vítima revelou que o autor da facada era o seu ex-padrasto – o mesmo homem que havia agredido sua mãe horas antes.

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Enquanto o jovem era socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a polícia recebeu denúncias de que um indivíduo de camiseta preta estaria tentando invadir uma casa nas proximidades armado com um facão. Ao realizarem a abordagem, os policiais confirmaram que se tratava do agressor procurado pelas duas ocorrências.

Ao ser questionado pela equipe policial, o homem apresentou sua versão dos fatos. Ele alegou que os dois filhos de sua ex-mulher foram até a sua casa e iniciaram uma briga. O suspeito afirmou que conseguiu desarmar os jovens e, para se defender, desferiu o golpe nas costas do ex-enteado, que fugiu logo em seguida.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante, inicialmente pelo crime de violência doméstica. Ele foi levado para receber atendimento médico na UPA e, posteriormente, todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil para que as providências legais fossem tomadas.