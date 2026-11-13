Homem espanca a companheira e foge levando pertences da vítima em Apucarana
Caso foi denunciado pela irmã da vítima, de 23 anos. Jovem ficou com hematomas pelo corpo, recusou atendimento médico
Uma jovem venezuelana de 23 anos foi vítima de violência doméstica na noite desta quinta-feira (12), após ser agredida com socos e chutes pelo próprio companheiro, também de 23 anos e da mesma nacionalidade. O caso foi registrado na Rua Marialva, na região central de Apucarana. Após espancar a mulher, o homem fugiu do local levando alguns objetos pessoais dela.
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A Polícia Militar foi acionada pela irmã da vítima, que relatou as agressões à Central de Operações. Ao chegar ao endereço, a equipe policial conversou com a jovem, que confirmou o desentendimento. Segundo ela, a discussão logo evoluiu para a violência física, resultando em hematomas visíveis, especialmente na panturrilha de sua perna esquerda. Apesar dos ferimentos, a mulher recusou o acionamento de socorro médico.
Os policiais realizaram patrulhamento por diversas ruas nas imediações do imóvel com o objetivo de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. A vítima foi devidamente orientada pelos agentes a comparecer à Delegacia da Mulher, ou a outra unidade da Polícia Civil, para formalizar a representação criminal contra o agressor, realizar o exame de corpo de delito e solicitar uma Medida Protetiva de Urgência. Um boletim de ocorrência foi lavrado para dar início às investigações.