Homem espanca a companheira e foge levando pertences da vítima em Apucarana

Uma jovem venezuelana de 23 anos foi vítima de violência doméstica na noite desta quinta-feira (12), após ser agredida com socos e chutes pelo próprio companheiro, também de 23 anos e da mesma nacionalidade. O caso foi registrado na Rua Marialva, na região central de Apucarana. Após espancar a mulher, o homem fugiu do local levando alguns objetos pessoais dela.

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A Polícia Militar foi acionada pela irmã da vítima, que relatou as agressões à Central de Operações. Ao chegar ao endereço, a equipe policial conversou com a jovem, que confirmou o desentendimento. Segundo ela, a discussão logo evoluiu para a violência física, resultando em hematomas visíveis, especialmente na panturrilha de sua perna esquerda. Apesar dos ferimentos, a mulher recusou o acionamento de socorro médico.

Os policiais realizaram patrulhamento por diversas ruas nas imediações do imóvel com o objetivo de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. A vítima foi devidamente orientada pelos agentes a comparecer à Delegacia da Mulher, ou a outra unidade da Polícia Civil, para formalizar a representação criminal contra o agressor, realizar o exame de corpo de delito e solicitar uma Medida Protetiva de Urgência. Um boletim de ocorrência foi lavrado para dar início às investigações.