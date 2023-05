Homem esfaqueado pela companheira foge do hospital em Apucarana

Da Redação

Paciente fugiu do Hospital da Providência

Um homem, de idade não informada, foi esfaqueado durante uma discussão com uma mulher, no início da noite de sábado (20), em Apucarana, no norte do Paraná. A vítima foi encaminhada com ferimentos graves ao Hospital da Providência de onde fugiu e até a publicação desta reportagem, não havia sido localizada.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), a confusão começou por volta das 18h40 em uma fazenda na rodovia do milho, região do Distrito do Pirapó. Uma testemunha relatou à PM que estava trabalhando na fazenda com seu trator e ao chegar na casa da propriedade se deparou com um casal brigando. Ainda de acordo com a testemunha, a mulher segurava uma faca e desferiu golpes contra o homem que veio a cair por causa dos ferimentos.

A PM e o Siate do Corpo de Bombeiros foram acionados. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Providência já a mulher foi presa e encaminhada à 17ª Subdivisão Policial. A motivação da briga não foi revelada.

Mais tarde, por volta das 21 horas, a PM foi novamente acionada pelo vigilante que trabalha no hospital, pois um paciente esfaqueado havia fugido do local. Segundo o relato, o homem estava sem camisa e sangrando muito por conta de um grave ferimento causado por faca. Segundo a equipe médica, o paciente corre risco de morte pois os ferimentos necessitavam de cuidados. A PM fez patrulhamento na região mas não localizou o homem ferido.

